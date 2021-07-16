В Тамбовской области бесплатно газифицируют более 18 тыс. домов

ТАМБОВ, 16 июля. /ТАСС/. Реестр из 18 038 домовладений в 563 населенных пунктах, имеющих техническую возможность бесплатной газификации, сформировали в Тамбовской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в управлении архитектуры и градостроительства региона.

"В рамках поручения президента в Тамбовской области была проведена инвентаризация и подготовлен перечень негазифицированных домовладений, согласно которому в 563 населенных пунктах региона 18 038 домовладений по техническим параметрам имеют возможность выполнения бесплатного технологического присоединения к существующим уличным газораспределительным сетям", - сообщила собеседница агентства.

По ее данным, сейчас муниципалитеты совместно с "Газпромом" составляют план-график догазификации этих домов. Завершить эту работу планируется к 1 августа. В целом в настоящий момент уровень газификации жилищного фонда Тамбовской области составил 96,7%, в сельской местности - 94,8%.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые сети, расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров в час. В рамках этого поручения газопровод от внутригородской или внутрипоселковой сети до земельного участка будет проводиться бесплатно.