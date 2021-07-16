{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кубань на четверть выполнила план по вакцинации от коронавируса

В регионе полный курс вакцинации прошли более 714 тыс. человек

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Полный курс вакцинации на Кубани прошли 714 770 человек, что составляет 25% от планируемого количества привитых. Об этом сообщила в ходе брифинга в пятницу специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Межевая.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Получили законченный курс вакцины 714 770 человек, что составляет 25% от запланированного количества привитых", - сказала она.

По ее словам, в Краснодарском крае запланировано привить 2 694 784 человека, что составляет 60% от общей численности населения края. Наибольший удельный вес привитых вносят работники образовательных организаций и работники организаций в сфере бытового обслуживания.

По состоянию на пятницу в Краснодарском крае за все время пандемии подтверждено 55,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 46,3 тыс. пациентов, 3,7 тыс. человек умерли. В настоящий момент 81 заболевший находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, семеро - на ЭКМО.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Песков: дисциплина в плане вакцинации и санитарных мер в РФ оставляет желать лучшего
Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ, мобилизационные возможности российской медицины позволяют не загонять страну в новый локдаун
Песков: дисциплина в плане вакцинации и санитарных мер в РФ оставляет желать лучшего
Читать полностью