Власти Сингапура отменят часть ограничений для привитых

СИНГАПУР, 16 июля. /ТАСС/. Власти Сингапура вновь вводят социальные ограничения через неделю после их отмены, однако впервые сделают некоторые послабления для полностью вакцинированных жителей. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции министр финансов Лоуренс Вон.

"Межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19 ранее объявила о постепенном восстановлении с 12 июля социальной и экономической деятельности. Однако возникшие на днях новые очаги распространения инфекции стали препятствием в этом процессе", - указал глава ведомства. Он рекомендовал принимать во внимание тот факт, что "значительная часть населения уже получила вакцины".

В связи с новой вспышкой коронавируса власти Сингапура решили вновь сократить число посетителей кафе, ресторанов, других предприятий общепита, спортивных и тренажерных залов.

"С 19 июля по 8 августа включительно только два человека смогут находиться за одним столиком, занятия в спортзалах также можно будет проводить группами не более двух человек", - информировал Вон. "Если посетители полностью вакцинированы или переболели COVID-19 в последние 9 месяцев, то они смогут собираться группами до пяти человек, в том числе в спортивных залах", - уточнил глава Минфина.

Как сообщил министр здравоохранения Он Е Кун на пресс-конференции, "примерно 73% жителей Сингапура получили первую дозу вакцин, а полностью вакцинированы 45%". Правительство одобрило для государственной программы вакцинации препараты компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.