Пассажиропоток аэропорта Анапы увеличился более чем в 4 раза в первой половине 2021 года

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Аэропорт Анапа за первые 6 месяцев 2021 года обслужил 978 533 пассажира, что более чем в 4 раза превышает прошлогодние показатели в аналогичном периоде. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе авиаузла.

"Воздушная гавань города-курорта в период с января по июнь обслужила 978 533 пассажира, что более чем в четыре раза больше прошлогодних показателей, когда было принято 225 569 пассажиров (+334%)", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что количество самолетовылетов за первое полугодие составило 4 014, что на 173% больше, чем за шесть месяцев прошлого года.

В пресс-службе отметили, что в июне аэропорт обновил исторический рекорд пассажиропотока за месяц. Авиаузел обслужил на прилет и вылет 542 183 пассажира, что в пять раз больше показателя июня прошлого года, когда аэропорт принял 96 358 человек.

В пресс службе добавили, что в список наиболее популярных направлений входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Казань, Пермь, Тюмень, Самара и Сургут.

Международный аэропорт Анапа имени В. К. Коккинаки является аэропортом курорта на юге России, где турпоток достигает 4 млн человек в год, а также аэропортом для агломерации, включающей города Новороссийск, Темрюк, Тамань и Крымск. В январе - сентябре 2020 года международный аэропорт Анапа обслужил 1 635 679 пассажиров, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Пассажиропоток в январе - сентябре 2019 года составил около 1,5 млн человек. В мае 2019 года аэропорту присвоено имя летчика Владимира Константиновича Коккинаки. Аэропорт находится под управлением компании "Аэродинамика", в которую входят также аэропорты Краснодара и Сочи.