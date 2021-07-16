Обязательную вакцинацию в Калининградской области продлили до 30 августа

КАЛИНИНГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Срок завершения обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям от нового коронавируса работников предприятий с широким кругом контактов, запланированный на 20 августа, перенесен на 30 августа, за исключением сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. Соответствующее изменение внесено в постановление главного санитарного врача области и опубликовано на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Руководителям организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области в сферах, установленных подпунктами 1.1 (за исключением образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания), <...> организовать прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции не менее 60% от общей численности работников, сотрудников в срок до 30 августа 2021 года", - говорится в документе.

Отмечается, что сроки завершения иммунизации изменяются в связи с тем, что "выполнение установленных сроков проведения профилактических прививок первым компонентом вакцины затруднено ввиду недостаточного обеспечения вакцинными препаратами".

При этом руководителям организаций в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания по-прежнему предписывается организовать прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции не менее 60% от общей численности работников до 20 августа текущего года.

Постановлением от 23 июня в срок до 20 августа предписывалось провести полную вакцинацию 60% работников торговли, общественного питания, гостиниц, хостелов, гостевых домов, пансионатов, кемпингов, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. В перечень внесены также работники транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, многофункциональных центров, музеев, выставочных залов, библиотек, организаторов экскурсионной деятельности, работников, связанных с проведением с досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, театров, кинотеатров, концертных залов. В прошедший четверг региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией рекомендовал перенести срок завершения обязательной вакцинации на 1 сентября текущего года для всех категорий исходя из темпов поставок вакцины в регион.