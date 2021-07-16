В Краснодаре к Новому году планируют запустить трамваи по первой за 20 лет новой ветке

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Запустить движение трамваев по новой ветке на улице Московской в Краснодаре планируют досрочно - до Нового года, сообщил мэр города Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

В январе в Краснодаре начали строить новую трамвайную линию, которая будет направлена в густонаселенный микрорайон по улице Московская. Это первая линия трамвая, которая будет построена в городе за последние 20 лет.

"Никаких задержек нет, сухая погода дает возможность работать в полную силу. Готовим земельный участок к укладке трамвайных секций, накапливаем материалы, чтобы разом и без задержек устроить трамвайное полотно, начать планируем с 5 августа. Хоть и сроки завершения всех работ по заключенному контракту - март 2022 года, конечно, будем стараться сделать новогодний подарок жителям и пустить первый трамвай до Нового года", - говорится в сообщении главы города.

Он добавил, что также в городе рассматривают возможность строительства еще двух трамвайных веток в микрорайоны Гидростроителей и в Восточно-Кругликовский.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. Власти города предпринимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом. Однако при активной застройке города новыми микрорайонами трамвайные линии ранее не прокладывались. Жители микрорайонов по улице Московской собирали подписи для того, чтобы по направлению в эту часть города построили трамвайную линию.