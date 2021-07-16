Около 15 тонн продтоваров и средств гигиены направили в Сирию из Тульской области

ТАСС, 16 июля. Предприятия Тульской области собрали и отправили в Сирию в качестве гуманитарной помощи около 15 тонн продовольственных товаров и средств гигиены. Груз для дальнейшей перевозки доставили в Москву на транспорте регионального управления МЧС, сообщила пресс-служба областного правительства.

"16 июля в Сирийскую Арабскую Республику из Тулы направили гуманитарную помощь, переданную предприятиями региона. <…> Всего в Сирию будет доставлено почти 15 тонн продовольственных товаров и средств гигиены", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, на автомобилях главного управления МЧС по Тульской области гуманитарный груз был доставлен в Москву. Затем самолет Военно-транспортной авиации ВКС России перевезет его в Сирию.

В числе продовольствия из региона отправили мед, пряники и пастилу, а также тонну муки, предоставленную Тульским комбинатом хлебопродуктов. "Гуманитарная помощь от региона собирается по поручению губернатора Алексея Дюмина, и я считаю этот шаг важным для поддержки людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации", - приводит пресс-служба слова директора предприятия Дмитрия Срослова.

Тульская область с 2017 года поставляет гуманитарную помощь в Сирийскую Арабскую Республику, в том числе в рамках всероссийской акции "Дети России - детям Сирии". В сборе продовольственных товаров, средства гигиены участвуют как предприятия и организации, так жители региона.