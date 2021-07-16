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В Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности лесов

Также в регионе введен режим ЧС в 42 из 43 районов

КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение продлили в пятницу в Татарстане из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории региона. Об этом сообщили журналистам в ФГБУ "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ".

"Штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории Республики Татарстан. В период с 17 по 21 июля 2021 г. на территории Республики Татарстан местами сохранится высокая пожарная опасность (IV класс), на востоке - чрезвычайная пожарная опасность лесов (V класс)", - сообщили в ведомстве.

Ранее штормовое предупреждение из-за пожароопасности лесов было объявлено с 12 по 16 июля. Также в регионе введен режим ЧС в 42 из 43 районов из-за засухи и жары.

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