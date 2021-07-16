Режиссера Александра Стефановича проводили в последний путь аплодисментами

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Церемония прощания с режиссером и сценаристом Александром Стефановичем, умершим на 77-м году жизни, прошла в Центральном доме кинематографистов в Москве. Близкие и поклонники провощили заслуженного деятеля искусств аплодисментами, передает корреспондент ТАСС.

Прощание проходило в холле Дома кинематографистов. На него пришли художник Никас Сафронов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, исполнительный директор музея-театра "Булгаковский Дом" Наталья Склярова и другие.

Сафронов вспомнил, что Стефанович написал о нем монографию "Никас Великолепный". "Над ней мы работали около года, он приезжал по ночам, я работал и говорил. Он мне много советовал, всегда был позитивным", - рассказал он. Художник рассказал, что режиссер всегда с уважением относился к своей бывшей супруге певице Алле Пугачевой.

Герасимов назвал Стефановича человеком удивительного дарования, дарившим свой талант, энергию друзьям и поклонникам. "Он был всесторонне талантлив, все у него получалось. Он был неравнодушен к тому, что происходит вокруг, старался сделать мир лучше", - сказал председатель комиссии Мосгордумы. Он рассказал, что Стефанович был членом жюри фестиваля "Будем жить". В этом году смотр пройдет в десятый раз, и будет показана последняя документальная лента режиссера.

После панихиды состоится отпевание в Храме Святителя Николая в Троекурове. Стефанович будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Александр Стефанович родился 13 декабря 1944 года. Он написал более 70 сценариев, работал на киностудии "Мосфильм", был главным редактором журнала "Собственник", писателем и фотографом. В соавторстве с Сергеем Михалковым создал фильмы "Пена" и "Дорогой мальчик". Также снял такие ленты как "Душа", "Начни сначала", "Кураж". Стефанович был женат на певице Алле Пугачевой в период с 1977 по 1981 год.