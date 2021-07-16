Кабмин дополнительно направил регионам 85 млрд рублей на плановую медпомощь

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Правительство дополнительно направит регионам свыше 85 млрд рублей на плановую медицинскую помощь в условиях пандемии. Об этом сказал премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Сейчас мы выделяем дополнительные средства, которые позволят людям своевременно и в полном объеме получать необходимую им помощь. Направим регионам дополнительно свыше 85 млрд рублей. Такое поручение правительству дал президент. Важно, что эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь", - сказал Мишустин.

По его словам, в ряде регионов уровень распространения коронавируса остается достаточно высоким и нагрузка на больницы, поликлиники, амбулатории и другие медучреждения растет.

"Расходы субъектов РФ на медицину также увеличиваются. Средства на такие траты невозможно было предусмотреть заранее в Фонде обязательного медицинского страхования", - отметил глава кабмина. Он напомнил, что для того, чтобы не допустить остановок в проведении плановых приемов пациентов, правительство уже направляло в июне 25 млрд рублей.

Мишустин добавил, что об опасности пропустить хронические заболевания во время пиковых нагрузок на поликлиники и больницы президент России Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию. По мнению премьер-министра, консультация специалиста и вовремя поставленный диагноз - это "техника безопасности", необходимая для здоровья и активного долголетия так же, как и своевременное прохождение диспансеризации.

"Прошу Минздрав ускорить доведение этих средств в регионы. Необходимо мониторить, в каких объемах идет оказание медицинской помощи в субъектах Российской Федерации", - заключил Мишустин. Он попросил главу Минздрава РФ Михаила Мурашко взять данный вопрос под личный контроль.