В Бурятии запустили новый авиарейс из Улан-Удэ в Тункинскую долину

УЛАН-УДЭ, 16 июля. /ТАСС/. Авиарейс Улан-Удэ - Кырен запущен в Бурятии для развития внутреннего и въездного туризма, увеличения турпотока в горную Тункинскую долину. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"Первый рейс в Тункинский район по маршруту Улан-Удэ - Кырен - Улан-Удэ открыла авиакомпания "Сила". С 16 июля рейсы будут летать дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям. Полеты выполняются на многоцелевом двухмоторном турбовинтовом самолете Л-410, рассчитанном на 17 пассажирских мест", - сообщили в правительстве.

Продолжительность полета занимает около одного часа. Альтернатива - автотранспортом около восьми часов.

"Маршрут удалось субсидировать благодаря поддержке правительства Бурятии. Республиканской службой по тарифам утверждены тарифы в размере 3 тыс. рублей без учета НДС", - приводит пресс-служба слова министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александра Гоге. Большая часть стоимости билета (70%) субсидируется из республиканского бюджета. "Все это сделано для того, чтобы улучшить транспортную доступность в район и увеличить пассажиропоток, турпоток в Тункинскую долину", - пояснили в Минтуризма Бурятии.

Тункинская долина - излюбленное место туристов в Тункинском районе, расположенном на западе Бурятии, рядом с Иркутской областью, местность находится у подножия Тункинских гольцов, на высоте 893 м над уровнем моря. Отдыхающих привлекают виды Восточного Саяна, хребтов Хамар-Дабана, целебные источники Аршана и Ниловой пустыни, чистый воздух и необычный горный микроклимат, из-за чего Тунку еще называют бурятской Швейцарией, для гостей там работают курорты, санатории, множество гостевых домов и турбаз. Ежегодно это место посещают тысячи туристов, экологов и волонтеров - в районе расположен Тункинский национальный парк, где обитают редкие виды животных, в том числе несколько особей снежного барса. Рядом с Тункой находится Окинский район, где расположена гора Мунку-Сардык - самая высокая точка Саян на территории Бурятии, куда неоднократно каждый год съезжаются туристы со всей Бурятии и близлежащих регионов для восхождения.

Наличие регулярного авиасообщения в эти труднодоступные, но туристически привлекательные районы республики поможет сделать местные турпродукты доступными, что отвечает целям и задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", отметили в Минтуризма республики.