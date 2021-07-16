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Пандемия COVID-19

Мишустин считает, что Минздрав должен плотнее общаться с регионами

Премьер-министр полагает, что это позволит понимать ситуацию с коронавирусом на местах

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву плотнее сотрудничать с губернаторами, чтобы понимать ситуацию с коронавирусом на местах.

"Хотел бы вас попросить очень аккуратно, в режиме такого ежедневного мониторинга докладывать ситуацию и больше общаться с коллегами, чтобы мы все понимали ситуацию региональную, четко реагировали на те сигналы, которые в том числе дают коллеги, Госсовет с использованием личных кабинетов наших руководителей региональных властей", - сказал Мишустин, обращаясь к главе Минздрава Михаилу Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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