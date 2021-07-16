Свыше 1 тыс. детей с тяжелыми болезнями обеспечили лекарствами за счет фонда "Круг добра"

ТУЛА, 16 июля. /ТАСС/. Около 15 млрд рублей направил фонд "Круг добра" на обеспечение лекарствами более чем 1 тыс. детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Об этом в пятницу сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко во время рабочей поездки в Тулу.

"На данный момент 1 083 ребенка по восьми заболеваниям уже обеспечены лекарственными препаратами до конца 2021 года. По орфанным заболеваниям, по нашим подсчетами, еще 3 865 детей будут обеспечены. Всего включено в перечень 16 заболеваний, утверждено 12 лекарственных препаратов", - сказал Ткаченко.

Из материалов презентации к выступлению Ткаченко в Туле на круглом столе "Помощь детям с тяжелыми заболеваниями" следует, что сумма расходов фонда за шесть месяцев 2021 года на обеспечение препаратами более 1 тыс. детей превысила 15 млрд рублей. Ткаченко добавил, что общая сумма оплаты уже утвержденных закупок составит 33,98 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая незарегистрированные в РФ.