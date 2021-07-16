Во Владикавказе впервые пройдет молодежный карьерный форум

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июля. /ТАСС/. Российское общество "Знание" проведет впервые во Владикавказе молодежный карьерный форум с 21 по 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по делам молодежи республики.

"Форум пройдет впервые на площадке Северо-Осетинского государственного университета им. К. Хетагурова. Программа включает в себя интерактивные лекции, круглые столы, тренинги, воркшопы, а также сессии в формате ZnanieTalk. Спикеры мероприятия - бизнес-консультанты, специалисты по профориентации, HR-менеджеры. Предприниматели и руководители НКО - поделятся опытом в области построения карьерных треков, социального предпринимательства, правил успешного нетворкинга, развития стартапов, построения личного бренда", - говорится в сообщении.

На форуме проректор по воспитательной работе и молодежной политике МГПУ им. М. Е. Евсевьева, член союза журналистов России Вардан Дерюга поделится своим видением цифрового образа жизни и будущего цифрового образования, а также выступит модератором круглого стола "Карьерные возможности поколения Z. Лидер продуктовых команд, бизнес-тренер, ментор Сколково Максим Яцкевич выступит с лекцией на тему "Актуальные soft-skills-навыки в 2021 году для создания успешного стартапа".

Форум пройдет в рамках просветительского проекта "Умные недели", который начал реализовываться в июне. Известные эксперты, ученые, успешные предприниматели и деятели искусства проводят по всей стране встречи со студентами, посвященные истории, науке, современным технологиям, архитектуре, искусству, спорту, лидерству, тайм-менеджменту, информационной безопасности и предпринимательству. До конца августа "Умные недели" посетят более 60 регионов России.

21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.

Региональное отделение общества "Знание" было впервые создано в Осетии 1 июля 1948 года. В апреле 2021 года в рамках перезапуска было создано Северо-Осетинское региональное отделение. Его председателем стал ректор Северо-Осетинского государственного университета им. К. Хетагурова Алан Огоев.