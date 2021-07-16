Для участников студенческой турпрограммы подготовили экскурсии в Городец и Богородск

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Экскурсии в Городец и Богородск подготовили в Нижнем Новгороде для участников программы студенческого туризма. На базе Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) готовы принимать до 30 туристов одновременно, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

Программа туризма, в рамках которой путешествующие по России обучающиеся в период летних каникул смогут проживать в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам, запускается 15 июля, она продлится по 25 августа.

"Для гостей запланирована отдельная программа пребывания в Нижнем Новгороде с посещением знаковых для нижегородцев мест, исторических памятников и достопримечательностей. Также будут организованы экскурсионные поездки в города Нижегородской области Городец и Богородск и на озеро Светлояр", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, университет готов одновременно принимать около 30 студентов на базе двух общежитий с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер.

Ректор университета Елена Загайнова сообщила, что на протяжении всего периода пребывания гостей будут сопровождать активисты студенческого совета ННГУ. "А наши студенты проведут их по семи самым интересным экскурсионным маршрутам города, связанным с арт-событиями и фестивалями в честь юбилейной даты. Я убеждена, что данная программа развития и поддержки студенческого туризма - прекрасная и очень перспективная идея и у ее реализации - большой потенциал", - приводятся в сообщении слова Загайновой.

О программе

В 2021 году в пилотную программу вошли 15 российских университетов. Остановиться в вузовских кампусах и общежитиях партнеров программы можно будет в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Томске, Великом Новгороде, Красноярске, Барнауле, Таганроге, Владикавказе, Симферополе, Уфе и Иркутске. Также создана специальная информационная платформа студтуризм.рф, где студенты могут подать заявку на бронирование жилья с указанием даты предполагаемого путешествия.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и в этом году запустить связанные с ним пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях для студентов из других регионов, которые летом отправятся путешествовать по стране.