Пассажиропоток аэропорта Сургута вырос почти на 40% в первом полугодии 2021 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Сургут, крупнейшей воздушной гавани Ханты-Мансийского автономного округа, вырос в первом полугодии 2021 года на 40%, до 786,6 тыс. человек. Воздушная гавань ожидает обслужить миллионного пассажира в начале августа, как в допандеймийный период, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.

"По итогам первого полугодия 2021 года сургутский аэропорт имени Фармана Салманова обслужил 786 637 пассажиров, что на 40,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом рост пассажиропотока на внутренних авиалиниях составил 50% к 2020 году и плюс 3,4% к доковидному 2019 году. Ожидается, что при сохранении существующей тенденции роста пассажиропотока аэропорт Сургута обслужит миллионного пассажира уже в начале августа, как и в допандемийные времена", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, самыми востребованными направлениями стали рейсы в Москву и Махачкалу, Санкт-Петербург, Уфу и Новосибирск. Самыми динамично развивающимися направлениями стали Анапа, Геленджик, Краснодар и Грозный. В первом полугодии 2021 года из Сургута открылись новые внутрироссийские направления в Белгород, Волгоград, Саратов, Барнаул, Томск и Грозный.

Лидер по числу перевезенных из Сургута и обратно пассажиров - авиакомпания Utair (57,2% от общего пассажиропотока, или 449 802 пассажира). Всего в первом полугодии рейсы из аэропорта Сургута выполняли 22 авиакомпании.

В настоящее время 56% АО "Аэропорт Сургут" принадлежит группе "Ютэйр", 20% - "Аэропортам регионов", 19% - департаменту госимущества Югры, еще 5% - "Сургутнефтегазу". Аэропорт Сургута в 2020 году обслужил около 1,3 млн пассажиров, на 30,4% меньше, чем годом ранее. На авиакомпанию "Ютэйр" пришлось порядка 54% пассажиров, аэропорт считается узловым для перевозчика.