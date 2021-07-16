Первая хабаровская краевая больница обновит все оборудование для гемодиализа до 2022 года

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. И. Сергеева, которая считается одним из старейших лечебных учреждений Хабаровского края, полностью заменит все старые аппараты для гемодиализа до 2022 года. Об этом журналистам в пятницу сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Мы уже сегодня выделяем больнице 16 млн рублей на закупку девяти новых аппаратов для гемодиализа. Они заменят часть оборудования в специализированном отделении, которое практически исчерпало свой ресурс. А полностью "парк" искусственной почки будет обновлен в 2022 году, это замена еще семи аппаратов", - пояснил Дегтярев.

Гемодиализ назначается пациентами по острой и хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов. В настоящее время в первой краевой больнице на гемодиализе обслуживается около 90 человек, которые считаются наиболее тяжелые пациенты. Всего по краю в регистре получающих эту процедуру числится 400 человек.