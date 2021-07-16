В Уфе для проведения финала национального чемпионата WorldSkills построено 19 павильонов

УФА, 16 июля. /ТАСС/. Строительство 19 павильонов для проведения финала национального чемпионата WorldSkills завершено в Парке молодых профессионалов в Уфе. Также к месту соревнований прокладывается объездная дорога, которой в последующем будут пользоваться жители находящихся поблизости кварталов, сообщила пресс-служба правительства Башкирии.

"Девятнадцать павильонов для будущего мероприятия возведено в Парке молодых профессионалов на Рубежной улице. Парк - это основная площадка чемпионата, на ней развернется борьба более чем по 90 компетенциям. Еще часть соревнований пройдет в колледжах и на профессиональных площадках города. Кроме соревновательной площадки на территории Парка молодых профессионалов будут расположены телестудия, медиацентр, парковки, вертолетная площадка, благоустроенная зона для отдыха", - говорится в сообщении.

Во избежание загруженности дорог во время проведения чемпионата строится дополнительная объездная дорога, которая в дальнейшем будет использоваться жителями близлежащего квартала и посетителей торгового центра. "После завершения нацфинала WorldSkills Russia 2021 оборудование, приобретенное для проведения соревнований, будет передано в колледжи республики на упрощенной основе. Появится более 100 новых мастерских, обучение в которых будет соответствовать современным запросам экономики и рынка труда", - добавили в пресс-службе.

Мероприятие должно было начаться 21 июля, но было перенесено на 25-29 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации.

О чемпионате

Состязания пройдут в рамках нацпроекта "Образование" среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров до 16 лет. В 2021 году организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения, правительство Башкирии, АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ).