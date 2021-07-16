Число случаев коронавируса среди молодежи в Липецкой области выросло почти вдвое за неделю

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Медики зафиксировали в Липецкой области за неделю почти двойной рост числа заражений коронавирусом среди молодежи, сказала ТАСС в пятницу заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Ирина Щукина.

"В структуре заболеваемости имеет место подъем во всех возрастных группах. Но очень динамично развивается заболеваемость в молодой возрастной группе: рост в 1,6 - в 1,7 раза за последнюю неделю", - сказала Щукина.

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что за последние пять суток максимальный рост заболеваемости ковидом превысил 25% в 14 регионах РФ, в том числе в Липецкой области.

Замглавы управления Роспотребнадзора по Липецкой области Щукина пояснила, что в регионе нет коллективных очагов коронавируса, но 26-27 июня в Липецке состоялся рок-фестиваль Fox Rock Fest, организаторам которого накануне было выдано предписание о запрете проведения мероприятия в условиях пандемии коронавируса. "Мы имеем заболевших жителей Липецкой области из числа участников этого фестиваля, то есть он бесследно в этом плане не прошел. Сказали об участии в фестивале 16 [заболевших] человек <...>, но общий рост и динамика роста в молодой возрастной группе имеет место быть, он очевиден", - сказала Щукина.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 36 082 случая заражения коронавирусом, из числа заразившихся 31 820 человек выздоровели, 1 005 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в местах массового скопления людей.