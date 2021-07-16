В Магнитогорске открыли стелу, символизирующую трудовой подвиг жителей

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Церемония торжественного открытия стелы, символизирующей трудовой подвиг Магнитогорска (Челябинская область) в годы Великой Отечественной войны, состоялась 16 июля. Об этом говорится в сообщении, распространенном управлением информации и общественных связей ПАО "ММК".

"Труд и доблесть - основные слова, с которыми ассоциируется Магнитогорск с самых первых лет своего существования. В прошлом году Магнитогорску указом президента России Владимира Путина присвоено официальное звание "Город трудовой доблести". Фактически сразу за президентским указом последовала закладка первого камня в основание стелы, призванной увековечить это событие. Сегодня, в День металлурга, мы с вами торжественно открываем этот монумент", - процитировали в пресс-службе генерального директора ПАО "ММК" Павла Шиляева.

Торжественная закладка первого камня в основание памятной стелы состоялась год назад, во время празднования Дня металлурга. Ранее по предложению президента России был принят закон о городах трудовой доблести, а 2 июля 2020 года в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа" было принято решение о присвоении этого звания 20 российским городам, в том числе Магнитогорску.

Для того, чтобы определить место размещения памятной стелы в Магнитогорске, было организовано народное голосование, победителем которого стал сквер "Слава Магнитки". В этом сквере уже расположена стела с советскими наградами Магнитогорска - орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

В пресс-службе рассказали, что композиция стелы, символизирующей трудовой подвиг Магнитогорска, состоит из семи частей и напоминает осколки снаряда. При этом в сквере "Слава Магнитки" городские власти не только установили стелу, но и благоустроили территорию. Для этого, используя современные решения, выполнили зонирование, обустроили площадки для отдыха, выставили новое освещение, смонтировали сухой фонтан с музыкальным сопровождением и подсветкой.

Трудовой подвиг жителей Магнитогорска в годы войны внес огромный вклад в Победу над нацистской Германией. Каждый третий снаряд и броня каждого второго советского танка в 1941-1945 годах были произведены из стали Магнитогорского металлургического комбината. Заводы города выпускали для нужд фронта и другую продукцию.