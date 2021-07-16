Участок трассы в ХМАО, где появилась трещина, отремонтируют до середины сентября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июля. /ТАСС/. Специалисты устранят трещину и перепад покрытия в десять сантиметров, которые образовались через восемь месяцев после ремонта на участке трассы в Ханты-Мансийском автономном округе, до 15 сентября 2021 года. Об этом сообщили журналистам в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.

Ранее в социальных сетях и местных пабликах появилась информация, что на участке автомобильной дороги Советский - Ловинка, который сдали в эксплуатацию осенью 2020 года, появился серьезный дефект покрытия на мосту через реку Картопья - трещина и перепад покрытия в 10 сантиметров. Мост построили в рамках реконструкции. Без замечаний мост прослужил только восемь месяцев. Стоимость реконструкции дороги Советский - Ловинка составила 1,8 млрд рублей.

"Разрушенный участок отремонтируют до 15 сентября. <…> В настоящее время ведется мониторинг динамических изменений конструкции дорожной одежды и земляного полотна", - отметили в ведомстве.

В департаменте уточнили, что покрытие продолжает разрушаться. "Ремонт асфальтобетонного покрытия будет проведен после полного оттаивания насыпи - в августе-сентябре, а пока скорость на данном участке ограничена до 50 км/ч с установкой соответствующего знака", - добавили в департаменте.

Конкурс на реконструкцию дороги Советский - Ловинское месторождение объявили летом 2019 года. По контракту вместе с реконструкцией дороги подрядчик заменил старые мосты на реках Картопья, Конда и Шоушма.