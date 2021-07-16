В Астраханской области прогнозируют жару выше 40 градусов

АСТРАХАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Синоптики Астраханского ЦГМС прогнозируют жару до 42 градусов в Астраханской области с 19 по 21 июля, сообщили в пятницу в пресс службе ГУ МЧС по региону.

"По данным Астраханского ЦГМС днем 19, 20 и 21 июля по Астраханской области ожидается сильная жара плюс 40-42 градуса",- говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели рекомендуют избегать воздействия повышенной температуры, не находится под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно больше поверхности кожи, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором, чаще находиться в тени.

Как сообщал ТАСС, по данным специалистов центра погоды "Фобос" жаркая погода с температурой воздуха выше климатической нормы на несколько градусов установится в ближайшее время на юге России, при этом жарче всего, до 40-43 градусов, будет в Астраханской области и Республике Калмыкия, что выше климатической нормы как минимум на 4-5 градусов.