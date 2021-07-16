В Ивановской области запустили линейку лимонадов для взрослых

ИВАНОВО, 16 июля. /ТАСС/. Первую в России линейку лимонадов для взрослых на основе родиолы розовой запустили на базе музейно-дегустационного центра в Гаврилов Посаде Ивановской области для развития промышленного и гастрономического туризма. Об этом ТАСС в пятницу сообщил инициатор проекта, вице-президент Ассоциации малых туристических городов Игорь Кехтер.

"Мы запустили две производственные линейки: первая - это лимонады для взрослых на основе наших трав и кореньев, в том числе родиолы розовой, которую нельзя употреблять в детском возрасте. При этом такой напиток для взрослых будет являться иммунным, стимулирующим и сможет заменить те самые энергетики, которые сегодня завозятся к нам из-за границы. Также в основе этого взрослого лимонада содержится сок брусники", - рассказал Кехтер, отметив, что ничего подобного в России пока не производится.

По его словам, вторая линейка лимонадов на основе местной смородины рассчитана на детей, поскольку сейчас идет сезон этой ягоды. Позднее планируется начать производство лимонада на основе вишни и других ягод. "Нам важно показать нашу историю, ведь, к примеру, "Дюшес" сегодня можно купить в любом супермаркете, мы же хотим представить что-то свое, чтобы приехавший турист "попробовал" на вкус нашу область, посмотрел на технологию производства, то есть речь идет о развитии как гастрономического, так и промышленного туризма", - рассказал собеседник агентства.

Музейно-дегустационный центр "Дворцовый завод" был открыт в январе 2020 года в старинном здании конезавода в Гаврилов Посаде Ивановской области. На площади 1,2 кв. метров расположены пять обширных залов и три тысячи экспонатов, включая музей национальных напитков. В музее работают самоварный, пивной, медовый залы и винокурня.