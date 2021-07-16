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Пандемия COVID-19

В селе под Астраханью продлевают Карантин из-за новых случаев COVID-19

Карантин в селе Зензели Лиманского района длится уже более трех недель

АСТРАХАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Карантин в селе Зензели Лиманского района Астраханской области, длящийся уже более трех недель, будет продлен до тех пор, пока у жителей села не перестанут выявлять новые случаи заболевания COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Управлении Роспотребнадзора по Астраханской области.

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"Новые случаи заболевания у жителей села еще регистрируются, за вчерашний день это был один человек. В связи с этим предложения о снятии карантина пока не вносим", - сказал собеседник агентства.

С 25 июня село Зензели Лиманского района Астраханской области закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса, жителям села запрещен выезд в другие населенные пункты региона. Соответствующее постановление регионального правительства, подписанное губернатором региона Игорем Бабушкиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Выезжать из села можно только после нахождения на карантине в условиях двухнедельной изоляции и получения отрицательного результата анализа на наличие новой коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь ЮрьевичПандемия COVID-19
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