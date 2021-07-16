В селе под Астраханью продлевают Карантин из-за новых случаев COVID-19

АСТРАХАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Карантин в селе Зензели Лиманского района Астраханской области, длящийся уже более трех недель, будет продлен до тех пор, пока у жителей села не перестанут выявлять новые случаи заболевания COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Управлении Роспотребнадзора по Астраханской области.

"Новые случаи заболевания у жителей села еще регистрируются, за вчерашний день это был один человек. В связи с этим предложения о снятии карантина пока не вносим", - сказал собеседник агентства.

С 25 июня село Зензели Лиманского района Астраханской области закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса, жителям села запрещен выезд в другие населенные пункты региона. Соответствующее постановление регионального правительства, подписанное губернатором региона Игорем Бабушкиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Выезжать из села можно только после нахождения на карантине в условиях двухнедельной изоляции и получения отрицательного результата анализа на наличие новой коронавирусной инфекции.