Первую партию гуманитарной помощи отправят из Югры в Сирию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июля. /ТАСС/. Гуманитарный добровольческий корпус Ханты-Мансийского автономного округа 18 июля отправит первую партию гуманитарной помощи детям Сирии. В нее войдут товары первой необходимости, канцелярия, нескоропортящиеся продукты, сообщает в пятницу региональный департамент общественных и внешних связей Югры.

Ранее Югра не направляла подобную гуманитарную помощь в Сирию.

"Гуманитарный добровольческий корпус Югры окажет гуманитарную помощь сирийским детям. Югорские "коробки добра" в количестве 500 штук отправятся уже 18 июля. В них войдут товары первой необходимости, канцтовары, нескоропортящиеся продукты", - сказано в сообщении.

В период пандемии в Югре волонтеры регионального гуманитарного добровольческого корпуса также начали формировать так называемые "коробки добра" для нуждающихся жителей региона на основе обращений, поступающих от людей. Наборы приобретаются на добровольные пожертвования неравнодушных жителей В их состав входят продукты питания первой необходимости, в том числе фрукты, крупы, масло, тушенка, сгущенное молоко, сахар, а также средства индивидуальной защиты - одноразовые маски, перчатки, антисептики, мыло.

В апреле 2018 года Комарова посетила Сирию, заключив соглашение между российским регионом и сирийской провинцией Хомс о сотрудничестве в экономической и гуманитарной сферах. В 2019 году отмечалось, что поставка продукции из древесины в Сирийскую Арабскую республику принесла Югре около 15 млрд рублей.