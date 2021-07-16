Во всех районах Краснодарского края приступят к расчистке опасных участков русел рек

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Опасные участки русел рек расчистят для предотвращения возможных подтоплений во всех районах Краснодарского края. Работу проведут по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ранее глава региона поручил усилить работы по расчистке русел рек, расположенных вблизи жилых домов в муниципалитетах для недопущения подтоплений, которые произошли в регионе в результате сильных осадков. По итогам объезда подтопленных территорий губернатор пояснил, что жители, оказавшиеся в зоне подтоплений в результате прошедших в июле осадков, в основном в качестве основной предпосылки к наступлению последствий, называют засоры русел рек посторонними предметами.

"По поручению губернатора мы должны активизировать расчистку опасных участков русел рек во всех городах и районах края. Федеральное законодательство позволяет проводить подобную работу и использовать извлеченный грунт для нужд муниципалитетов. Также разработаны механизмы по расчистке русел с минимальными затратами бюджета", - цитирует вице-губернатора Сергей Болдина пресс-служба.

В апреле 2020 года по инициативе администрации Краснодарского края Министерство природных ресурсов России утвердило порядок использования извлеченного грунта. Изменениями законодательства уже воспользовался Апшеронский район. Здесь работы по расчистке русла реки Пшеха, начатые в середине 2020 года, уже подходят к завершению.