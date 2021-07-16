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В Северной Осетии разработают программу модернизации трамвайного депо

На программу потребуется примерно 1,5 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июля. /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил разработать программу модернизации трамвайного депо и маршрутов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам посещения руководителем региона депо.

"Следующий шаг - разработка программы модернизации трамвайного депо и маршрутов. Программа, как подчеркнул Сергей Меняйло, должна быть разработана с указанием конкретных поэтапных мероприятий, сроками исполнениями и ответственными лицами", - говорится в сообщении.

Меняло отметил, что бюджетные средства на модернизацию власти начнут закладывать только после подготовки соответствующей программы.

По предварительным подсчетам, на то, чтобы привести все хозяйство в порядок, потребуется примерно 1,5 млрд рублей.

Кроме того, уже к концу этого года в республику поступят 10 новых трамвайных вагонов, а в следующем году - еще 35.

Владикавказ входит в десятку городов России, где впервые появился трамвай. 1 августа 1904 года на линию вышли 12 моторных закрытых и открытых вагонов.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная Осетия
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