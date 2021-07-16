Ситуация с ковидом в России еще напряженная, но рост заболеваемости почти прекратился

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, однако темпы роста заболеваемости практически сошли на нет, в том числе благодаря резкому ускорению вакцинации. Об этом в пятницу шла речь на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

В Москве и Подмосковье ситуация улучшилась настолько, что власти решили ослабить ограничительные меры, однако во многих регионах она далека от стабилизации.

ТАСС собрал главные тезисы участников заседания.

Ситуация с заболеваемостью

Темпы распространения инфекции замедляются: если несколько недель назад прирост заболеваемости достигал 37% за семь дней, то теперь речь идет только о 2%, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это следствие своевременного введения ограничений вместе с наращиванием темпов вакцинации.

В нескольких регионах, отметила она, прирост заболеваемости остается высоким: он превышает 25% в Белгородской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Пензенской, Свердловской, Томской и Ульяновской областях, в Туве и практически во всех регионах Северного Кавказа (за исключением Чечни). По оценке главы Минздрава Михаила Мурашко, хуже всего ситуация в Адыгее, Алтайском и Красноярском краях, Астраханской области, Ханты-Мансийском автономном округе.

Дельта-штамм коронавируса стал доминировать во всей стране: если в июне на него приходились чуть более 40% выявленных в стране случаев заражения, то в июле - около 70%.

Тем не менее число пациентов на амбулаторном и стационарном лечении в России растет: по состоянию на прошлую пятницу в стране болели 776 тыс. человек, а сейчас - 865 тыс. (рост на 11,5%). Увеличилось как количество госпитализированных - с 180 тыс. до 191 тыс., так и число тех, кто находится в реанимации, - с менее 5 тыс. до 5,2 тыс.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, страна задействовала "абсолютно все возможности" производства медицинского кислорода и теперь рассматривает возможность его импорта из Китая и Финляндии. Зато число регионов, где его не хватает, сократилось почти вдвое - с девяти до пяти.

Темпы вакцинации

Число россиян, желающих привиться от коронавируса, в последнее время возросло почти вдвое, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По данным Минздрава, сейчас прививки делают больше 500 тыс. человек в день.

В Москве и Подмосковье доля получивших хотя бы одну дозу вакцины, по данным властей, достигла 30%: в столице привились свыше 3,8 млн человек (в том числе более 2 млн - за последний месяц), а в области - более 2,4 млн.

В связи с ростом спроса на вакцинацию Мишустин потребовал увеличить объемы производства препаратов и обеспечить их наличие в регионах. На сегодняшний день в России, по словам Мантурова, выпустили вакцин почти на 44 млн человек, а по новым контрактам к октябрю только "Спутника V" в стране произведут еще на 57 млн.

На следующей неделе регионы получат однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" для проведения ревакцинации. К ноябрю производители должны поставить в общей сложности 10 млн доз этого препарата.

Ограничения