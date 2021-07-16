В Петрозаводске ввели правила поездок на электросамокатах

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 июля. Власти столицы Карелии в пятницу подписали соглашение с кикшеринговыми компаниями, предоставляющими в прокат электросамокаты. В документе закреплены правила езды на мобильном транспортном средстве, сообщили в пресс-службе администрации города.

"16 июля в администрации Петрозаводска состоялось подписание документа, регламентирующего правила использования электросамокатов на территории города. Разработка проекта соглашения между администрацией и кикшеринговыми компаниями проводилась по поручению главы карельской столицы Владимира Любарского", - говорится в сообщении.

Правила устанавливают скоростные ограничения для элетросамокатов. На тротуарах и в местах массового скопления людей скорость не должна превышать 15 км/ч, на остальных дорогах ехать можно со скоростью до 25 км/ч. Парковать самокаты запрещено на узких тротуарах шириной менее трех метров и ближе, чем в двух метрах от остановок, на озелененных территориях, а также там, где самокат будет препятствовать пешеходам или другому транспорту.

Отдельно в правилах закреплен запрет на движение и парковку самокатов на пешеходной части городской набережной Онежского озера, а также вождение в нетрезвом виде.

"Кататься на электросамокатах можно в пределах зон, закрытых для движения транспорта. При переходе через дорогу необходимо встать на землю, взять устройство в руки и перейти проезжую часть в положенном месте", - добавили в мэрии столицы Карелии.