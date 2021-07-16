На реке Дон под Воронежем обнаружили брошенную баржу

ВОРОНЕЖ, 16 июля. /ТАСС/. Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора во время рейда на реке Дон в Воронежской области обнаружили брошенной и севшей на мель грузовую баржу с оборудованием для энергетической промышленности. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы управления.

"Вблизи села Духовое на реке Дон обнаружена грузовая баржа с оборудованием для энергетической промышленности, вероятно, севшая на мель. Баржа стоит посередине реки. Наши специалисты подошли к барже - там нет никого. На данный момент владельцы не обнаружены", - сообщила представитель пресс-службы.

По данным собеседницы агентства, грузовую баржу с оборудованием обнаружили инспекторы управления в ходе патрулирования акватории реки Дон. По ее словам, ранее баржи с оборудованием для энергетической промышленности два раза обнаруживали на Дону в Семилукском районе Воронежской области, но тогда на них были люди, а в новом случае на барже не оказалось ни одного человека.

По данным источника ТАСС, на грузовой барже может находиться оборудование для строящейся Курской атомной электростанции. Как добавила в беседе с корр. ТАСС представитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, брошенная на реке баржа с оборудованием может стать причиной чрезвычайных ситуаций, поэтому информация о находке направлена в разные структуры для оперативного реагирования.