До 3 тыс. школьников побывают на экскурсиях по программе "Дороги Победы" в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Калининградская область присоединилась к федеральной программе "Дороги Победы". До декабря 2021 года в ее рамках на бесплатных экскурсиях по памятным местам области, связанным с Великой Отечественной войной, побывают порядка 3 тыс. школьников региона, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Программа предусматривает посещение трех военно-исторических маршрутов по городу, посещение музейных объектов: Форт № 5, Бункер Ляша (Отто Ляш, комендант города и крепости Кенигсберг), Форт № 11, Историко-культурный центр "Корабельное воскресение" Музея Мирового океана, расположенный во Фридрихсбургских воротах", - рассказал министр культуры и туризма области Андрей Ермак, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, экскурсии в рамках проекта "Дороги Победы" организуют для порядка 3 тыс. школьников региона до декабря 2021 года. Для поездок используют брендированный автобус, которому дали имя маршала Советского Союза Александра Василевского, который руководил штурмом Кенигсберга (ныне Калининград) в апреле 1945 года.

Всероссийская военно-патриотическая программа "Дороги Победы" включает бесплатные экскурсии по местам боевой славы и посещение исторических музеев. Программа реализуются в рамках национального проекта "Культура" при поддержке Министерства культуры РФ, АНО "Агентство развития внутреннего туризма" и Российского военно-исторического общества.