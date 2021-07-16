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Кабмин РФ выделил Астраханской области дополнительные 375 млн рублей на ремонт дорог

В список объектов вошли подъезды к шести населенным пунктам и еще две дороги

АСТРАХАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Правительство России выделило Астраханской области дополнительно 375 млн рублей на ремонт дорог, финансирование позволит привести в нормативное состояние восемь участков дорожной сети, запланированной к обновлению в 2023 году. Об этом сообщил в пятницу в своем Instagram-аккаунте глава региона Игорь Бабушкин.

"Правительство России выделило Астраханской области дополнительно 375 млн рублей на ремонт дорог после ряда встреч в Москве с руководством Минтранса РФ. Сегодня ГКУ "Астраханьавтодор" уже сформировало перечень объектов, которые предстоит привести в нормативное состояние. Ремонт этих дорог был запланирован к 2023 году, но благодаря полученной поддержке мы сможем выполнить намеченное уже до конца этого года", - написал Бабушкин.

Он уточнил что в список объектов вошли подъезды к шести населенным пунктам в Икрянинском, Красноярском и Наримановском районах Астраханской области, а также дороги "Икряное - Гусиное" и "Красный Яр - Черемуха".

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