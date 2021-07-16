Суд 4 августа рассмотрит апелляцию на решение признать ФБК экстремистской организацией

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на решение о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, а также общественного движения "Штабы Навального" 4 августа. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданцева.

"Рассмотрение апелляции на решение признать эти организации экстремистскими пройдет 4 августа", - сказала она.

Московский городской суд ранее удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры о признании экстремистскими организациями ФБК, ФЗПГ и общественного движения "Штабы Навального". Решением суда все три организации ликвидированы, их деятельность запрещена. Судебное решение пока не вступило в силу и обжаловано в апелляционной инстанции. Но это решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций.