В Кировской области бесплатно газифицируют более 19 тыс. домов

КИРОВ, 16 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают бесплатно подвести газ к 19 тыс. домовладений до 31 декабря 2022 года, сообщил в пятницу в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Игорь Васильев.

"Встретились с руководством "Газпрома". Обсудили важнейший вопрос - исполнение поручений Владимира Путина по социальной газификации. Ближайшая задача - завершить догазификацию, то есть бесплатно подвести газ к земельным участкам потенциальных потребителей, которые живут в газифицированных населенных пунктах, но все еще не подключены к сетям. В Кировской области это порядка 19 тысяч домовладений", - написал губернатор, уточнив, что газифицировать их необходимо до 31 декабря 2022 года.

По данным областного правительства, на 1 января 2021 уровень газификации населения региона составлял 47,9%. К 2030 году показатель планируют довести до 60%. В 2021 году в Кировской области за счет средств "Газпрома" планируется построить 65,7 км межпоселковых газопроводов к 24 населенным пунктам. Кроме того, ожидается завершение строительства 74,6 км распределительных газопроводов в городе Слободской, пуск природного газа в городе запланирован в августе - сентябре.

Также в областном бюджете в 2021 году на проектирование и строительство объектов газификации предусмотрено 240 млн рублей, на эти средства планируется построить 30 км распределительных газопроводов в д. Большой Перелаз, с. Верхобыстрица, с. Березник и с. Бельтюги Куменского района, а также завершить проектно-изыскательские работы по 169 км распределительных газопроводов в 7 населенных пунктах.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые сети, расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров в час. В рамках этого поручения газопровод от внутригородской или внутрипоселковой сети до земельного участка будет проводиться бесплатно.