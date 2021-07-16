Путин поручил кабмину до 15 августа доложить о разработке программы развития реабилитации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию программы развития в стране медицинской реабилитации на 2021-2026 годы. Соответствующий доклад кабмин должен представить до 15 августа, следует из списка поручений главы государства по итогам XX съезда "Единой России".

"Правительству Российской Федерации обеспечить с учетом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021-2026 годы, предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 100 млрд рублей (из них 60 млрд рублей в 2021-2024 годах)", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Кроме того, правительству поручено до 1 октября представить доклад о продлении до 2026 года действия программы предоставления кредитов на реализацию инфраструктурных проектов за счет средств федерального бюджета.

Также правительство должно обеспечить выделение с 2021 по 2024 год 20 млрд рублей на реализацию мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, среди которых очистка русел рек, акваторий внутренних морских вод и территориального моря РФ, подъем затонувших судов, ликвидация и консервация горных выработок, старых нефтяных и газовых скважин. Соответствующий доклад кабмину необходимо представить до 1 августа. До 15 января 2022 года правительство должно доложить об обеспечении ускоренного ввода в эксплуатацию в постоянном режиме федеральной государственной информационной системы лесного комплекса.