В петербургском метро запустили поезд с информацией о нацпроектах и материнском капитале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Тематический поезд появился на красной линии метрополитена в Петербурге, он рассказывает пассажирам о национальных проектах России, также в вагонах есть информация об оформлении материнского капитала и получении медицинских услуг. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте администрации города.

"На Первую линию Петербургского метрополитена вышел тематический поезд, посвященный национальным проектам России. В вагонах размещена информация о главных событиях, направлениях, целях и задачах нацпроектов, об итогах их реализации - в масштабах страны и города. Получить ответы на конкретные вопросы помогут специальные QR -коды на стенах вагонов. Также за время поездки в метро можно стать участником голосования за модернизацию дворовой территории, предложить свой дизайн-проект благоустройства парка", - говорится в сообщении.

Эту идею поддержал губернатор Александр Беглов. "В Петербурге в прошлом году реализовано 43 региональных проекта, в этом году - 39. Необходимо, чтобы люди знали, какая работа проводится, в каких программах и проектах можно принять участие, какие меры поддержки можно получить от города", - сказал Беглов. Он также сообщил, что в 2020 году финансирование региональных проектов составило 26,6 млрд рублей, в том числе 6,1 млрд направлено из федерального центра. На 2021 год общее финансирование составит 30,24 млрд рублей, из них 7,08 млрд - средства федерального бюджета.

В пресс-службе Смольного также отметили, что один из вагонов тематического поезда посвящен нацпроекту "Демография", в том числе в нем есть информация о льготном кредитовании семей с детьми, а также о материнском капитале. В 2020 году 4 229 петербургских семей получили выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Кроме того, за год в Петербурге создано дополнительно 5 176 мест в детских садах, в том числе 1 700 мест - для детей до 3-х лет.

Вагон "Быть здоровым" рассказывает о повышении качества и доступности медицинских услуг. В 2020 году в рамках проекта "Здравоохранение" новым медицинским оборудованием оснащены 13 региональных сосудистых центров и отделений. По нацпроекту "Образование" в Петербурге создан детский технопарк "Кванториум", центр цифрового образования "IT-куб", 3 центра "Инфинити", центр "Про-движение". В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году в Петербурге создано 30 общественных пространств, благоустроено более 200 дворов. Также есть вагон, который посвящен нацпроекту "Цифровая экономика" и его возможностям, в том числе по таким популярным электронным сервисам, как госуслуги.

Это третий подобный поезд в стране - такие уже курсируют в Москве и Новосибирске, а в дальнейшем они появятся во всех городах, где есть метрополитен.