Минцифры разработало проект для утверждения различных вариантов предоставления госуслуг

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Минцифры разработало проект постановления правительства РФ, который предусматривает различные варианты предоставления госуслуг. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Минцифры России разработан проект постановления правительства РФ "Об утверждении перечней и порядка обеспечения возможности предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренных ч. 2 ст. 21 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", - отмечается в сообщении.

Проект документа предусматривает предоставление услуг федеральными ведомствами через региональные порталы госуслуг, региональными органами и органами местного самоуправления через Госуслуги. Предоставление услуг в электронной форме предусматривается через официальные сайты органов власти на Госуслугах, а услуги, не имеющие электронной формы на региональных порталах госуслуг, предоставляются на Госуслугах.

В пресс-службе Минцифры ТАСС сообщили, что данный механизм позволит гражданам получать различные государственные услуги на привычных для них площадках. "Одновременно проектом постановления предлагается обеспечить возможность предоставления государственных услуг федеральных ведомств через региональные порталы", - добавили в министерстве.

Для услуг, необходимых к выводу на Единый портал государственных и муниципальных услуг, предполагается разработка соответствующих интерактивных форм заявлений, предусмотренных положением о Едином портале государственных и муниципальных услуг.