ВЦИОМ: за "Единую Россию" готовы голосовать 40% граждан, собирающихся идти на выборы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. 40% избирателей готовы проголосовать за партию "Единая Россия" на выборах в Госдуму, если бы они прошли в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в пятницу.

Как отмечается в сообщении, ВЦИОМ провел параллельно два всероссийских опроса - поквартирный и телефонный. В ходе поквартирного опроса респондентам впервые предъявлялись не только перечень партий, но и список лидеров от каждой партии.

"Высокую степень уверенности в участии в выборах в Госдуму продекларировали 36% опрошенных поквартирного опроса и 41% - телефонного. Из тех, кто был опрошен в ходе поквартирного опроса и уверен, что будет голосовать, 40% проголосовали бы за "Единую Россию", 14% - за КПРФ, 11% - за ЛДПР, а 10% - за партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", - говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

При этом среди респондентов телефонного опроса, собирающихся голосовать на выборах, 30% проголосовали бы за "Единую Россию", 18% - за КПРФ, 10% - за ЛДПР и 9% - за партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Согласно результатам поквартирного опроса ВЦИОМ 50% респондентов допускает возможность проголосовать за "Единую Россию". Возможность проголосовать за ЛДПР допускают 42% респондентов, за КПРФ - 41%, а за партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 37%. Еще 33% опрошенных граждан допустили, что могут проголосовать за Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость.

Рост рейтинга из-за лидеров

"Основной, скажем так, сюрприз этого опроса - резко возросший рейтинг "Единой России", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. При этом, уверен он, такой рост "очень понятен". "Спрашивали не просто о партиях, а давали первую пятерку людей, то есть фамилии тех, кто эту партию представляет. Здесь как раз гигантский рост "Единой России" (фактически на 10%) вызван именно этим, потому что эти фигуры, которые стоят в первой пятерке "Единой России", уже много лет являются самыми популярными людьми в России после президента", - сказал Матвейчев.

В федеральную часть списка единороссов по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Матвейчев уверен, что "это люди, которые вызывают безусловную поддержку у граждан, это действительно авторитетные люди с безупречной репутацией".

"Что касается других партий, то, поскольку они в своих пятерках, тройках и так далее не выставили адекватных фигур, их рейтинги и получились ровно такие, про которые все и говорили", - указал Матвейчев. Он также напомнил, что ранее поквартирные опросы были более популярны, "телефонные - это как раз новации последнего времени, особенно во времена ковида".

Опрос ВЦИОМ прошел в июле методами поквартирного и телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет, предельная погрешность не превышает 2,5%.