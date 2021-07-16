Путин поручил проконтролировать доступность медпомощи в малых городах и на селе

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, региональным властям и "Единой России" проконтролировать программы модернизации первичного звена здравоохранения. Соответствующее положение вошло в перечень поручений главы государства по итогам съезда единороссов.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии представителей региональных отделений всероссийской политической партии "Единая Россия" обеспечить контроль за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, обратив особое внимание на доступность и качество медицинской помощи в малых городах и сельских населенных пунктах, внедрение единых подходов к организации медицинской помощи на всей территории РФ", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Доклад по данной тематике должен быть представлен до 31 января 2022 года, далее - один раз в полгода. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

20-й съезд "Единой России" прошел 19 июня, на нем были утверждены кандидаты партии на сентябрьские выборы в Госдуму. Выступая на съезде, Путин заявил, что кабмин, регионы и "Единая Россия" должны работать "в штабном режиме" в ходе реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, в общей сложности на них выделяются 550 млрд рублей.