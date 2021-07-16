В Калининградском канале Балтийска сформировали парадный строй кораблей ко Дню ВМФ

КАЛИНИНГРАД,16 июля. /ТАСС/. Семь боевых кораблей, участвующие в мероприятиях в честь Дня Военно-морского флота России, которые пройдут в Балтийске, самом западном городе страны, составили парадный строй в Калининградском морском канале, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"В линию военно-морского парада в акватории морского канала в Балтийске поставлены сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корвет "Стерегущий", судно связи "Василий Татищев", малый противолодочный корабль "Калмыкия", пограничный сторожевой корабль "Надежный", малый ракетный катер "Советск", базовый тральщик "Новочебоксарск", - рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, у причалов аванпорта, который находится неподалеку от места проведения военно-морского парада и военно-спортивного праздника 25 июля, пришвартованы десантный катер "Денис Давыдов", спасательный многофункциональный катер "СМК-2172", малый ракетный корабль "Серпухов".

Ранее сообщалось, что в общей сложности в праздничных мероприятиях в Балтийске задействуют 50 боевых кораблей, судов обеспечения, катеров и быстроходных лодок Балтийского флота, 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты флота, а также 16 самолетов и вертолетов морской авиации.