Начало третьей волны. В мире впервые с мая выявили 3,5 млн заболевших ковидом за неделю

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней увеличилось на 3,5 млн. На планете выявили на 0,5 млн больше заболевших, чем неделей ранее, следует из подсчетов ТАСС.

Заболеваемость за счет очередного подъема в Западной Европе и Северной Америке вернулась к уровню конца мая, и специалисты опасаются, что это только начало: как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, мир находится на ранних этапах очередной волны пандемии.

ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за неделю.

Новый подъем

В ряде стран, где с весны ситуация стабилизировалась, темпы распространения коронавируса вновь ускоряются. Так, в США впервые с середины мая стали выявлять больше 30 тыс. заразившихся в день, притом что в июне показатели опускались ниже 10 тыс.

В России с конца июня число подтверждаемых случаев не опускается ниже 20 тыс. в сутки, а в последние два дня оно превышает 25 тыс.

Быстро ухудшается ситуация в Западной Европе: в Великобритании количество ежедневно выявляемых случаев приближается к 50 тыс. (против 5 тыс. в начале лета), а в Нидерландах оно впервые с декабря превысило 10 тыс. Власти Испании во вторник сообщили о максимуме с начала пандемии по числу заболевших - свыше 43 тыс. за сутки.

Почти вдвое выросла заболеваемость в Италии и Германии (правда, пока это около 2,5 тыс. и 1,5 тыс. случаев в день соответственно), а во Франции, где она увеличилась за неделю в 1,6 раза, власти пошли на серьезные ужесточения: с 1 августа без специальных санитарных паспортов французов не будут пускать в бары, рестораны и торговые центры, а медицинские работники и спасатели будут прививаться в обязательном порядке.

Новое снижение

Латинская Америка, как свидетельствует статистика, в целом пережила очередную волну эпидемии. В Бразилии число подтверждаемых случаев снижается вторую неделю подряд и уже опустилось ниже 40 тыс. в день, а в Аргентине по сравнению с началом лета оно сократилось примерно в 2,7 раза.

В Колумбии темпы распространения коронавируса упали на треть - на этой неделе там выявляли в среднем около 20 тыс. заразившихся в сутки. Это соответствует показателям конца мая.

Исключением остается Мексика, где рост заболеваемости начался как раз в конце весны. В последние два дня там впервые с февраля подтверждали более 10 тыс. случаев заражения.

Из стран в других частях планеты снижается заболеваемость в ЮАР, где на прошлой неделе она достигла пика. В республике, где выявляли по 26 тыс. заразившихся в день, сейчас регистрируют около 15 тыс. инфицированных в сутки.

Рост смертности

За семь дней в мире зафиксировали более 55 тыс. смертей из-за коронавируса. Это на 2,5 тыс. превышает показатель прошлой недели.

Быстро растет смертность в Индонезии - там в сутки регистрируют около 1 тыс. летальных исходов на фоне серьезного подъема заболеваемости. Это один из самых высоких уровней в мире, выше он только в Бразилии, где ежедневно умирают около 1,2 тыс. заболевших (на четверть меньше, чем неделей ранее).

В России максимумы по числу смертей обновляются несколько дней подряд. В пятницу в стране стало известно почти о 0,8 тыс. летальных исходов от ковида.

При этом в Аргентине и Колумбии количество смертей снижается. В первой за неделю оно уменьшилось с 0,5 тыс. до менее 0,4 тыс. в сутки, во второй - с 0,6 тыс. до 0,55 тыс.