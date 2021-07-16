В Петербурге перекроют движение транспорта во время репетиций морского парада ко Дню ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Движение транспорта на центральных улицах Петербурга перекроют 18 и 22 июля во время дневных репетиций Главного военно-морского парада, также разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Об этом сообщили журналистам в пятницу в городском комитете по транспорту.

"18 и 22 июля состоятся дневные репетиции Главного военно-морского парада. В связи с этим с 09:00 до 14:00 будет прекращено движение транспорта на центральных улицах города. В этот период планируется разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов для пропуска боевых кораблей, задействованных в репетиции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе комитета по транспорту добавили, что городской общественный наземный транспорт также изменит свое движение в это время. Закрытыми окажутся Гороховая улица, Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Университетская набережная, Биржевая площадь и еще ряд ближайших улиц.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что пятый по счету в новейшей истории военно-морской парад в Петербурге станет самым масштабным и зрелищным по сравнению с предыдущими. В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно задействуют самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ. По словам министра, всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекается свыше 4 тыс. военнослужащих. В завершение официальной части праздника в небе над Северной столицей пролетят 48 самолетов и вертолетов.

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля - в день ВМФ России. Юбилейный парад пройдет в год 325-летия российского флота. Также военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия).