СМИ: Словакия отменит карантин при въезде в страну для полностью вакцинированных

ПРАГА, 16 июля. /ТАСС/. Власти Словакии приняли решение с понедельника, 19 июля, разрешить въезд в страну без обязанности отправляться на двухнедельную домашнюю самоизоляцию прошедшим полный цикл вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило в пятницу Словацкое радио.

По его сведениям, полностью привитыми будут считаться получившие вторую дозу вакцины не позднее, чем за две недели до пересечения словацкой границы. К ним приравнены те, кто переболел ковидом и затем был привит первой дозой препарата как минимум за 14 дней до въезда в республику. Остальным гражданам необходимо будет направиться на домашнюю самоизоляцию. Выйти из нее возможно не ранее пятого дня после ее начала при получении отрицательного результата теста на коронавирус.

Транзит через словацкую территорию без ограничений возможен при условии выезда из страны в течение восьми часов после въезда. Остановки автотранспорта разрешены только для дозаправки машин топливом.