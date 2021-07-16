Глава Магаданской области предложил блогерам создавать арт-объекты для городской среды

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил участникам блог-тура президентской платформы "Россия - страна возможностей", которые прибыли в регион, принять участие в улучшении городской среды и создании арт-объектов в Магадане.

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки на Дальний Восток встретился с участниками блог-тура.

"Губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил участникам проекта "ТопБЛОГ" рассмотреть возможность принять участие в мероприятиях по улучшению городской среды в Магадане и созданию новых арт-объектов", - сказано в сообщении пресс-службы аппарата полпреда.

На встрече также отмечалось, что важным направлением для развития туризма, повышения безопасности судоходства, формирования привлекательного облика Магадана является работа по подъему затонувших судов. Она проходит в рамках исполнения перечня поручений председателя правительства РФ Михаила Мишустина по утвержденной правительством России дорожной карте.

"В области стали убирать ржавые суда. Акватория становится чище и безопаснее для судоходства, а ведь это еще и то, как выглядит Магадан, как он воспринимается жителями и гостями города", - цитирует пресс-служба слова Юрия Трутнева.

Он уточнил, что такая же работа проводится и в других дальневосточных регионах, в том числе в Камчатском крае. В свою очередь, руководитель молодежных проектов АНО "Россия - страна возможностей" Ирина Карих рассказала, что блогеры определили самые интересные локальные туристские бренды в Магаданской области, внесли предложения по их развитию и презентовали в социальных сетях. Так, в рамках проекта "Большая Колымская тропа", направленного на создание сети туристических троп на территории региона, предложили сформировать летний пешеходный маршрут для семей с детьми. Кроме того, блогер Кристина Торопан описала самые интересные бренды Магадана, например, озеро Джека Лондона, единственный в России конкурс по промывке золотоносного песка - Золотой фарт и трасса Колыма.

О проекте

Блог-тур в рамках проекта для перспективных блогеров "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия - страна возможностей" проходит в 15 регионах. Его главная задача - увеличить интерес россиян к внутреннему туризму благодаря соцсетям и новым медиа. По итогам путешествия выйдут имиджевые фильмы о регионах.