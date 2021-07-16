В Калмыкии запустили мобильное приложение для вызова экстренных служб

ЭЛИСТА, 16 июля. /ТАСС/. Министерство цифрового развития запустило мобильное приложение "Система-112 Республики Калмыкия", при помощи которого пользователи смогут оперативно сообщить о случившейся чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые экстренные службы, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Приложение обладает широким функционалом, а также удобным и простым интерфейсом: нажав на кнопку в центре экрана, можно позвонить диспетчеру системы-112. Если вы стали свидетелем происшествия, например, пожара, ДТП, преступления, сможете воспользоваться функцией "Сообщить о происшествии". Достаточно будет коротко описать ситуацию, указать адрес, есть ли пострадавшие и отправить это сообщение, а диспетчеры системы-112 направят на место происшествия необходимые экстренные оперативные службы", - говорится в сообщении.

Также на интерактивной карте предусмотрели поиск ближайших экстренных служб. Например, можно найти адрес больниц, пожарных частей, отделов полиции, ЕДДС. При выборе учреждения на карте отображается его название, точный адрес и контактный телефон. Кроме того, в мобильном приложении есть раздел о способах оказания первой помощи и действиях при различных чрезвычайных ситуациях.

Приложение "Система-112 Республики Калмыкия" доступно для скачивания в интернет-магазине Google Play и APP Store по запросу "112 Калмыкия", добавили в ведомстве.

"Иногда жизнь и здоровье наших земляков может зависеть от скорости обращения в необходимые экстренные службы. Мы продолжаем уделять особое внимание цифровому развитию региона и комфорту наших жителей", - написал на своей странице в аккаунте Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков.