Учебный центр новозеландского Университета Мэсси открылся на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 16 июля. /ТАСС/. Учебный центр новозеландского Университета Мэсси открылся в Хайнаньском университете в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

В учебном центре на Хайнане обучаются китайские студенты, которые поступили в Университет Мэсси, но не смогли из-за пандемии коронавируса добраться до кампуса в новозеландском городе Палмерстон-Норт. Образовательные учреждения договорились, что 101 учащийся из КНР временно будет изучать академические дисциплины на Хайнане. Ранее они поступили в бизнес-школу и колледж гуманитарных и социальных наук Университета Мэсси.

В учебном центре студенты будут заниматься дистанционно, кроме того, они смогут обратиться за советом к преподавателям Хайнаньского университета, пишет портал.

По словам декана школы международного образования Хайнаньского университета Чжоу Вэя, оба учебных заведения будут развивать сотрудничество по академическим обменам, совместным исследованиям и обучению магистров и докторантов.

Хайнаньский университет основан в 1958 году в городе Хайкоу, на сегодняшний день здесь учатся свыше 40 тыс. студентов. Университет Мэсси впервые принял учащихся в 1928 году. Сейчас в нем обучаются более 35 тыс. человек.

Администрация Хайнаня уделяет особое внимание развитию международного образования в провинции. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.