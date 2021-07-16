В Вуктыле в Коми, где жители замерзали в квартирах, обновили все котлы

СЫКТЫВКАР, 16 июля. /ТАСС/. Компания "Аквасервис", которая обеспечивает теплом и горячей водой весь город Вуктыл в Республике Коми с населением около 10 тыс. человек, завершила модернизацию своих котлов и намерена закончить подготовку к предстоящему отопительному сезону до 30 августа, с 1 сентября в Вуктыле начнется подача тепла в дома, рассказал в пятницу вечером глава республики Владимир Уйба.

Минувшей зимой в продолжительные морозы под -40 градусов в результате сбоев выходили из строя все три котла единственной в Вуктыле котельной "Аквасервиса", в городе вводили режим повышенной готовности. Следственное управление СК РФ по региону расследует уголовное дело по фактам нарушений при отоплении домов и социальных объектов.

"Вуктыл в минувшем отопительном сезоне звучал даже на федеральном уровне, поэтому сегодня к подготовке к отопительному сезону в Вуктыле особо пристальное внимание. Что на сегодня зафиксировали: на котельной в Вуктыле работает один котел, он сегодня выдает горячую воду. На втором котле завершен большой капитальный ремонт, по сути это модернизация, он сейчас готовится к опрессовке (испытание давлением) и к обмуровке (для уменьшения потерь тепла). На первом котле заканчивают работы по глубокой модернизации на следующей неделе, далее опрессовка и обмуровка. По этим котлам никаких рисков нет, они будут готовы к отопительному сезону", - рассказал глава Коми в видеообращении к жителям из Вуктыла, оно размещено на странице региона в "Вконтакте".

Помимо этого, для стабильного обеспечения города горячей водой модернизировали и полностью подготовили к работе теплообменник. На 100% готова система водоподготовки. В ближайшее время в Вуктыл доставят новый котел, который будет обеспечивать горячее водоснабжение. 19 июля начнут его монтаж.

"Где основные риски и что сегодня обсуждали - это системы отопления внутри домов. Во многих домах управляющие компании установили насосы, которые должны усиливать давление, когда его недостаточно. Эти насосы разбалансируют систему, которая не может выровнять даже котельная. Сегодня дано поручение службе Стройжилтехнадзора до 23 июля закончить весь осмотр [жилфонда], чтобы у "Аквасервиса" была возможность завершить работы не позднее 30 августа, потому что 1 сентября начинается отопительный сезон", - сказал глава региона. Даны также поручения, чтобы все службы вовремя сдали всю нормативную документацию для получения паспорта готовности к отопительному сезону, добавил он.