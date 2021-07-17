Reuters: США отправили на Украину 2 млн доз вакцины от коронавируса компании Moderna

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты отправили почти 2 млн доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna на Украину. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Препарат был предоставлен в рамках объявленной ранее президентом США Джо Байденом программы отправки американских вакцин в другие страны через международный механизм COVAX и напрямую в рамках помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отмечает агентство. Кроме того, согласно этим данным, еще 3,5 млн доз вакцины от Moderna в выходные будут отправлены в Бангладеш.

"Команды ученых, а также представители регулирующих органов и юристы из обеих стран работали сообща, чтобы обеспечить быструю доставку безопасных и эффективных вакцин", - заявил представитель Белого дома.