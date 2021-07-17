Глава Екатеринбургской епархии принял участие в стихийном памятном ходе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг принял участие в стихийном памятном ходе от Храма на Крови до Ганиной Ямы, повторяя маршрут, по которому расстрельная команда вывозила останки императорской семьи Романовых от места убийства до места захоронения, передает корреспондент ТАСС.

Традиционно, в ночь гибели царской семьи десятки тысяч паломников проходят памятным ходом по городу, при этом власти региона рекомендовали в этом году отменить мероприятие из-за пандемии.

Однако памятный ход в итоге состоялся. На божественной литургии перед мероприятием митрополит Екатеринбургский и Верхотурский передал просьбу и благословение патриарха Кирилла.

"Мы знаем, какие особые времена сегодня, сколько людей сейчас в нашем городе реально болеют, реально умирают. В этой связи санитарные врачи предупредили об опасности и о том, что шествие не может быть по закону проведено в нынешнем году. И когда служба закончится, и каждый из нас отправится туда, куда влечет его сердце - кто-то пройдет домой, кто-то пройдет к близким, кто-то пройдет на молебен, чтобы поучаствовать в молебне в монастыре на Ганиной Яме, - это будет неорганизованно. И очень важно, чтобы каждый очень внимательно относился к себе и к тем людям, которые находятся рядом. И еще не менее важная просьба и благословение святейшего патриарха, - надеть масочку", - сказал Кульберг.

Во время хода митрополит находился в медицинской маске. Вместе с ним к мероприятию присоединился и митрополит Узбекистанский и Ташкентский Викентий, он также надел средство индивидуальной защиты.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в стихийном ходе участвуют около 2 тыс. человек.

"По предварительным данным, полученным с дронов, всего участвуют около 2 тыс. человек. В литургии у храма было больше людей, но движение оценивается так", - сказал собеседник агентства.

О рекомендации властей отменить ход

8 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что власти не согласовали проведение крестного хода в рамках фестиваля православной культуры "Царские дни" из-за сложной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением нового штамма коронавируса. Министерство общественной безопасности рекомендовало перенести мероприятие. Роспотребнадзор, основываясь на показателях заболеваемости в регионе, запретил проведение мероприятий более чем на 500 человек. В свою очередь митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) сказал, что люди пройдут традиционным маршрутом, несмотря на это.

О фестивале "Царские дни"

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге была расстреляна семья Романовых. В память об этом событии в июле традиционно проходит культурно-религиозный фестиваль "Царские дни", собирающий на Урале десятки тысяч православных людей со всех концов России, ближнего и дальнего зарубежья. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых.