В Забайкалье разрешили работу аттракционов под открытым небом

ЧИТА, 17 июля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое с субботы разрешает работу аттракционов под открытым небом. Площадки были закрыты с 9 июля из-за высокой заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"С 17 июля уличные аттракционы, где исключается нарушение правил социальной дистанции, могут возобновить работу. Для аттракционов также установлено, что их заполняемость должна быть до 50% от пропускной способности, а владельцы должны проводить дезинфекцию всех контактных поверхностей", - говорится в сообщении.

В Забайкалье с середины июня растет заболеваемость коронавирусом, ежедневно врачи регистрируют порядка 300 новых случаев заражения. За все время коронавирусом заразились 52 127 человек, выписаны 46 808 жителей, 1 038 пациентов умерли.

Из-за высокой заболеваемости в крае запрещены все массовые мероприятия, закрыты дискотеки, танцплощадки, ночные клубы, игровые комнаты. Кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи могут работать при заполняемости залов до 50% от пропускной способности. Кафе и ресторанам разрешено принимать посетителей с 06:00 до 21:00.

С февраля ведется массовая вакцинация, развернуто 92 пункта, привиты более 226 тыс. жителей. Всего региональное правительство намерено вакцинировать не менее 60% взрослого населения, это порядка 475 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников в 10 направлениях социальной сферы.